Nissan Leaf перерос в новый Sylphy Zero Emission

Nissan Sylphy с нулевым уровнем выбросов показали на Пекинском автосалоне-2018.

Основан данный седан на той же платформе, что и новый Leaf. Он использует электрическую силовую установку и литий-ионные батареи, установленные под сиденьями, которые обеспечивают запас хода в 338 километров. Иные подробности по «начинке» остаются тайной. Впрочем, как нам думается, от Leaf особенно техническая составляющая отличаться не должна.

Nissan Sylphy напоминает своего брата-хэтчбека спереди. Он имеет аналогичную форму бампера, решетку V-motion и фары, значки «Zero Emission», идентичные колёса и синие акценты, чтобы подчеркнуть свою экологичную позицию.

Скорее всего, интерьер получит аналогичную архитектуру и идентичную информационно-развлекательную систему. Из интересного ещё можно отметить тот факт, что управлять рядом функций позволено при помощи смартфона.

В этом году Nissan запустит Sylphy EV на рынке Китая. Это одна из 20 электромоделей, которые компания планирует предложить клиентам в течение следующих пяти лет.