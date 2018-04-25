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Nissan Leaf перерос в новый Sylphy Zero Emission
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Nissan Leaf перерос в новый Sylphy Zero Emission 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Nissan Sylphy с нулевым уровнем выбросов показали на Пекинском автосалоне-2018.
Основан данный седан на той же платформе, что и новый Leaf. Он использует электрическую силовую установку и литий-ионные батареи, установленные под сиденьями, которые обеспечивают запас хода в 338 километров. Иные подробности по «начинке» остаются тайной. Впрочем, как нам думается, от Leaf особенно техническая составляющая отличаться не должна.
Nissan Sylphy напоминает своего брата-хэтчбека спереди. Он имеет аналогичную форму бампера, решетку V-motion и фары, значки «Zero Emission», идентичные колёса и синие акценты, чтобы подчеркнуть свою экологичную позицию.
Скорее всего, интерьер получит аналогичную архитектуру и идентичную информационно-развлекательную систему. Из интересного ещё можно отметить тот факт, что управлять рядом функций позволено при помощи смартфона.
В этом году Nissan запустит Sylphy EV на рынке Китая. Это одна из 20 электромоделей, которые компания планирует предложить клиентам в течение следующих пяти лет.
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