У седана Nissan Sentra появилась «зелёная» версия

В рамках пекинского автосалона был представлен электромобиль Nissan Sylphy Zero Emission. В КНР всё большим спросом пользуется «розеточный» транспорт, эту тенденцию активно поддерживают власти страны. Nissan Sylphy Zero Emission стал первым серийным электромобилем бренда, выпускаемым в стране и предназначенным исключительно для китайских клиентов. Напомним, Sylphy является «близнецом» модели Sentra и Pulsar.

По словам главного исполнительного директора компании Хосе Муньоса, в течение ближайших пяти лет Nissan планирует вывести на китайский рынок двадцать электрифицированных моделей. Согласно стратегии автопроизводителя, электрокар Nissan Sylphy «с нулевыми выбросами» является первым из них.

Напомним, мировым бестселлером среди электромобилей является Nissan Leaf . Именно его платформа легла в основу Nissan Sylphy ZE. Она позволяет разместить батарею под сидениями. Предположительно от этого же «донора» модели достался 147-сильный электромотор. Запаса хода на одной зарядке хватает на 338 километров пути. В оснащение вошли такие опции, как подогрев сидений и система управления рядом функций автомобиля с помощью смартфона. Nissan Sylphy ZE создан на базе нынешней версии Sentra. Эту модель в скором времени ждёт обновление. В конце прошлого месяца портал «Карельские Вести» сообщал о том, что седан Nissan Sentra новой генерации будет представлен в США в 2019 году. Об этом рассказал вице-президент североамериканского подразделения компании Майкл Бунс.

Электрокар Nissan Sylphy Zero Emission поступит в продажу в Китае до конца 2018 года. Пока что информации о ценах новинки нет. На сегодняшний день дилеры в КНР продают обычную версию Sylphy. Её можно купить за 119 000 — 159 000 юаней (что эквивалентно примерно 1 163 000 — 1 554 00 рублей по актуальному курсу). В моторной гамме модели два двигателя объёмом 1,6 и 1,8 литра, в линейке трансмиссий — «механика» и вариатор.

Mercedes-Benz и Chevrolet. Седан Nissan Sentra ранее был представлен также и на российском рынке. Её дебют состоялся в 2014 году, производство наладили на мощностях ижевского автозавода. Но из-за довольно скромных показателей продаж в 2017-ом выпуск машин прекратили, официально модель покинула наш рынок в конце прошлого года. Теперь Nissan в РФ сосредоточился на развитии в сегменте SUV. Напомним, уже в 2025 году Китай планирует ввести полный запрет на бензиновые и дизельные машины. По мнению аналитиков, на рынке КНР доля продаж электрокаров и гибридов к концу текущего года составит 8%, к 2020 году достигнет 12%, а в 2025 году будет равна примерно 20%. В стране с 1 января 2018 года «табу» наложили на выпуск 553 моделей автомобилей, он коснулся, в частности, машин марок Audi

По материалам: www.kolesa.ru