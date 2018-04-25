У внедорожника «УАЗ Патриот» появилась версия для футбольных болельщиков

Ульяновский автозавод представил очередную спецверсию «Патриота». Вслед за экспедиционной машиной и вариантом для любителей игры World of Tanks ульяновцы сделали внедорожник для футбольных болельщиков.

Эта версия автомобиля будет предлагаться в новом для модели синем цвете (традиционные варианты окраски тоже будут доступны) с декоративными наклейками на кузове и оригинальными 16-дюймовыми дисками. Интерьер дополнен кожаной отделкой сидений, в оснащении появится климат-контроль.

Цена «футбольного» внедорожника — 995 000 рублей, на 76 тысяч дороже исходной комплектации «Престиж», которая оснащается обычным кондиционером и лишена кожаного салона.

Новая версия «Патриота» появится у дилеров в начале июня, незадолго до старта чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России.