В семействе Chery Arrizo появилась новая модель

Новый седан Chery дебютировал в рамках Пекинского автосалона. На домашний рынок модель выйдет в третьем квартале этого года.

«Четырехдверка» представлена под именем Arrizo GX. Отметим, несколько дней назад в Сеть выложили шпионские фото этой модели, у седана на тех снимках был другой шильдик — Arrizo 6. Не исключено, что GX — это название лишь для мотор-шоу.

Модель построена на платформе M1X, разработанной Chery совместно с Jaguar Land Rover . По информации китайских СМИ, длина седана равна 4 700 мм, что на 128 мм больше, чем у Arrizo 5, и на 48 мм больше по сравнению с Arrizo 7. Размер колесной базы составляет 2 670 мм — так же, как и у «пятерки» (у Arrizo 7 расстояние между осями равно 2 700 мм). Остальные габариты у всех троих седанов одинаковые: ширина — 1 825 мм, высота — 1 482 мм.

Дизайн передней части Arrizo GX выполнен в новом фирменном стиле бренда. В частности седан получил радиаторную решетку, а также узкие фары и светодиодные полоски дневных ходовых огней, как у кроссовера Tiggo 8.

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По материалам: www.kolesa.ru