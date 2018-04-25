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Компания Renault обновил «дакаровскую» версию Duster
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Компания Renault обновил «дакаровскую» версию Duster 

Motor.ru 45 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Renault представила внедорожник Duster в обновленной спецсерии Dakar Edition. Как и прежде, это полноприводные машины с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 2,0 литра, а также дизелем 1.6, отличающиеся элементами внешнего и внутреннего декора. Цена — от 1 005 990 рублей.
От серии Dakar Edition прошлого года автомобили новой линейки отличаются полностью черными колесными дисками и стойками дверей, глянцево-черными вставками на дверях и центральной консоли, а также рулем с клавишами круиз-контроля. Помимо этого, для спецверсии доступен новый эксклюзивный цвет — «Оранжевая Аризона».
В список оснащения внедорожника входят расширители колесных арок, защитные боковые молдинги с надписью Dakar, хромированные накладки на пороги и задний бампер. Также внедорожник Dakar Edition комплектуется дистанционным запуском двигателя, круиз-контролем, кондиционером, противотуманными фарами, подогревом передних сидений и лобового стекла.
Продажи лимитированной серии Renault Duster Dakar начнутся в мае текущего года.
Обычный Renault Duster, оснащенный полным приводом и 1,6-литровым двигателем мощностью 114 лошадиных сил, обойдется минимум в 809 990 рублей. Цена самой дорогой модификации внедорожника — Luxe Privilege 2,0 4х4 с автоматической коробкой передач — составит 1 101 990 рублей.
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