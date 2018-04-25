На автосалоне Auto China 2018 в Пекине представили более сотни мировых премьер

ПЕКИН, 25 апреля. / ТАСС /. Новинки автопрома со всего мира представили на открывшемся в среду в китайской столице 15-м автосалоне Auto China 2018. Как отмечают организаторы, 105 автомобилей выставили на обозрение широкой публики впервые.

Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Toyota, Volkswagen, BMW, Rolls-Royce, Audi, Subaru, Mercedes-Benz, Mazda, Honda, Suzuki, В этом году в автошоу приняли участие более 1200 компаний из 14 стран и регионов мира. Среди них такие мировые бренды, как McLaren Nissan и другие известные производители. Общая площадь экспозиции составила около 220 тыс. кв. метров. Всего на выставке можно было ознакомиться более чем с тысячью пассажирских, грузовых и других автомобилей.

Упор на электрокары

Одним из главных трендов этого сезона стали электромобили. Всего представили 64 концепт-кара и 174 модели автомобилей на новых источниках энергии. Как смогли убедиться журналисты, Китай уделяет особое внимание развитию именно этой отрасли автопрома — большая часть из них, а именно 124 модели электромобилей и гибридов, пришлось на китайских производителей.

Среди них была и новинка от китайского производителя автомобилей представительского класса Hongqi. Компанию основали в 1958 году для разработки авто специально для высшего руководства страны. В этом году она выставила на обозрение публики концепт электрокара E-Jing GT, а также седан Hongqi H5. Продажи последнего из них стартовали в день открытия — стоимость модели будет варьироваться от 149 до 190 тыс. юаней (от $23 тыс. до $30 тыс.).

BMW продемонстрировала новый электрический SUV Concept iX3, выход которого на рынок запланирован на 2020 год. Среди других новинок немецкого производителя — обновленный седан M2 Competition с 3-литровым турбированным 6-цилиндоровым двигателем мощностью 410 л. с., который позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 4,2 секунды. Как заявили ТАСС представители компании, он должен составить конкуренцию Audi TT Porsche 718 Cayman.

Также на автосалоне состоялись несколько азиатских премьер BMW: среди них спортивные купе X2 и X4, автомобиля класса люкс Concept X7 iPerformance. Среди долгожданных новинок концепт электрокара BMW i Vision Dynamics. Как сообщили разработчики, для разгона до «сотни» ему необходимо лишь 4 секунды, при этом одного заряда батареи должно хватить на 600 км.

Mercedes-Benz провел премьеру A-Class L Saloon: эту версию седана люкс-класса разработали специально для китайского рынка. Он будет производится на совместном предприятии с китайским автопроизводителем BAIC Motor. Старт продаж назначен на вторую половину этого года.

Также марка представила 5-метровый электрический седан Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury concept. Новинка снабжена четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 550 кВт (около 750 л.с.).

Другие новинки

Автопром Японии представил электромобиль Honda Everus EV. Его характеристики не раскрывались, однако компания заявила, что он выйдет на рынок уже до конца этого года.

Toyota показала в Китае новую Corolla plug-in hybrid: сборка этой модели в Китае стартует в 2019 году на совместном предприятии с FAW ("Автомобильный завод N1"). Еще одной премьерой этой марки стал гибрид Toyota Levin.

Немного выделялся среди других концепт-каров Volvo S90 Ambience. Отличительной чертой этого трехместного авто без переднего пассажирского кресла стал проектор, который передает изображение на стеклянный потолок. В комплекте со звуковой и климатической системами это позволит создать в салоне особую «среду», которая, как уверен производитель, даст возможность пассажирам расслабиться и отдохнуть.

Audi представила удлиненную версию SUV Q5 L. Кроссовер снабжен 2-литровым двигателем мощностью от 190 до 252 л.с. Среди других новинок третье поколение Volkswagen Touareg , а также новая версия седана представительского класса Lexus ES

Jaguar продемонстрировал кроссовер E-Pace SUV, собранный в Китае на совместном предприятии с китайским производителем Cherry. Он будет поставляться в двух модификациях с 2-литровым мотором мощностью в 200 и 250 л. с.

Атмосфера дня Как и в прошлый раз, на автосалоне действовал запрет на почти обязательный атрибут для таких мероприятий — позирующих у машин моделей. Однако многие автопроизводители вновь пошли по уже отлаженной схеме: длинноногие девушки работали на стендах в качестве технических специалистов. Как смогли убедиться китайские и иностранные журналисты, по сравнению с прошлым годом многие из девушек смогли продемонстрировать гораздо более серьезные знания о представленных автомобилях и достаточно бойко отвечали на вопросы.

Помощь им в этом также оказывали различные роботы. Машины приветствовали посетителей стендов, давали краткие справки о представленных автомобилях и демонстрировали рекламные видео. Наиболее «смышленые» из них могли сделать селфи со своими собеседниками и отправить им фото на память или напечатать его на кружке или другом сувенире. Не обошлось автошоу и без других новинок из сферы высоких технологий: гости выставки смогут при помощи очков виртуальной реальности «изнутри» увидеть все циклы работы двигателя внутреннего сгорания, посидеть в салоне беспилотного автомобиля или же при помощи компьютерного симулятора попробовать себя в качестве гонщика ралли или пилота болида «Формулы-1».

Первые четыре дня выставка будет работать для журналистов и представителей отрасли. Для широкой публики она откроет свои двери 27 апреля и продлится до 4 мая.