В Пекине открылся автосалон Auto China 2018

В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2018, сообщает The Associated Press

На Auto China 2018 представлены как серийные автомобили, так и электрокары, гибриды и концепт-кары.

Пекинский автосалон — один из крупнейших в мире, по количеству посещающих его автопроизводителей. Впервые авиасалон состоялся в 1990 году и с тех пор проводится раз в два года.