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В Пекине открылся автосалон Auto China 2018
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В Пекине открылся автосалон Auto China 2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В Пекине открылся международный автосалон Auto China 2018, сообщает The Associated Press.
General Motors представил пять полностью электрических моделей, включая Buick SUV, который способен проехать 600 км за один заряд. Volkswagen продемонстрировал внедорожник E20X.
На Auto China 2018 представлены как серийные автомобили, так и электрокары, гибриды и концепт-кары.
Пекинский автосалон — один из крупнейших в мире, по количеству посещающих его автопроизводителей. Впервые авиасалон состоялся в 1990 году и с тех пор проводится раз в два года.
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