Названы 10 лучших автомобильных интерьеров года

В списке победителей оказались 10 салонов из 40, участвовавших в конкурсе, — пяти бюджетных автомобилей и пяти премиальных.

Интерьер не представленного на российском рынке Chevrolet Equinox был выбран за мягкость материалов отделки, исполнение мультимедийной системы и дизайн центральной консоли. Кроме того, специалисты отметили высокий уровень сборки.

Новый компактный кроссовер Hyundai , получивший название Kona, также не продается в России. Он попал в список за внешний вид экрана развлекательной системы, контрастные цвета отделки и исполнение приборной панели.

В салоне Infiniti QX50 жюри особенно отметило сочетание цветов кожаной отделки — молочно-белого и темно-коричневого. Консоль эксперты назвали «впечатляющей». Среди других преимуществ этой модели — просторный второй ряд и общее качество сборки.

Kia Stinger , продажи которого лишь недавно стартовали на российском рынке, также присутствует в перечне Wards Auto. Американцы отметили уровень сборки (российскую версию, напомним, производят на мощностях калининградского завода «Автотор»), удобство кресел и общий внешний вид салона.

Lexus LS пришелся жюри по вкусу благодаря отделке дверей, выполненной вручную, «сверхудобным» дверным ручкам и внушительному экрану «мультимедийки».

Еще одна модель сугубо американского рынка — Lincoln Navigator. В список этот автомобиль попал за счет особой версии Black Label, которая отличается роскошными материалами отделки: кожей, замшей и деревянными вставками. В салоне расположено множество удобных отсеков для хранения вещей, а над центральной консолью возвышается большой экран.

Porsche Panamera отметили за высочайшее качество сборки и удобные кресла с фиксируемыми подголовниками.

Одна из наиболее популярных моделей на рынке США, RAM 1500, оказался в перечне лучших автомобильных интерьеров за большой и простой в обращении экран, оформление салона декоративными металлическими элементами и аудиосистему Harman / Kardon.