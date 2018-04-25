Компания Audi увеличила кроссовер Q5 для Китая

Новинка называется Q5L (что логично) и предназначена специально для китайского рынка. Колесная база кроссовера выросла на 88 мм, которые ушли в пользу пассажиров заднего ряда, и благодаря этому пространства для ног сзади стало больше на 110 мм. На объеме багажника увеличение базы не сказалось: там по-прежнему 550 литров полезного объема.

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Длиннобазный Q5L выйдет на рынок с двумя вариантами двухлитровых турбированных двигателей — мощностью 190 или 252 л.с. (разгон до сотни — за 8,6 и за 6,7 секунды соответственно). Моторы будут работать с роботизированными коробками передач и подключаемым полным приводом.

Комплектаций у кроссовера будет пять, причем даже в базовой версии уже будут доступны трехзонный климат-контроль и мультимедийка, умеющая синхронизироваться со смартфоном. По мере роста уровня оснащения появляются и система MMI, и цифровая приборка, и аудиосистема Bang & Olufsen.