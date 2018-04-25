Ford представил специальную версию пикапа Ranger Wildtrak X 

Для европейских покупателей американская компания подготовила Ford Ranger в уникальной версии, под названием Wildtrak X. Отмечается, модификация уже доступна для предварительного заказа, в то время как поставки транспортного средства начнутся только в августе.
После успеха предыдущего Black Edition, Ford продемонстрировал новинку на международной выставке Commercial Vehicle Show в Биргмингеме. Автомобиль получил ярко синюю окраску, черную отделку и улучшенный интерьер. Уникальное оформление кузова включило темную решетку радиатора, боковые ступеньки и легкосплавные колесные диски. Под капотом Ford Ranger Wildtrak X расположился 3,2-литровый дизельный Duratorq, производящий 200 лошадиных сил, и соединенный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Напоминаем, впервые Ford выпустил Ranger в Австралии в 2010 году, причем производство модели проходило на заводах в Аргентине, Нигерии, Южной Африке и Таиланде. Главные конкуренты автомобиля: Toyota Tacoma, Nissan Frontier, Nissan Navara, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton и Isuzu D-Max.