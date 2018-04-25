Минус 25% на кузовной ремонт! Ваш Volkswagen будет как новый 

Нужна замена бампера, крыла или другой части кузова?
АВТОПРЕСТУС предлагает вам кузовной ремонт любой сложности под ваш бюджет — минус 25%!
Наш дилерский центр оказывает широкий спектр услуг по восстановлению вашего автомобиля Volkswagen.
Все виды работ выполняются на самом современном оборудовании с использованием материалов ведущих мировых производителей.
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Хотите узнать подробности спецпредложения или записаться на кузовной ремонт? Звоните: +7 (495) 232-23-32.
АВТОПРЕСТУС
Официальный дилер Volkswagen
Тел. : +7 (495) 232-23-32 Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 autoprestus.ru