Минус 25% на кузовной ремонт! Ваш Volkswagen будет как новый

Нужна замена бампера, крыла или другой части кузова? АВТОПРЕСТУС предлагает вам кузовной ремонт любой сложности под ваш бюджет — минус 25%! Наш дилерский центр оказывает широкий спектр услуг по восстановлению вашего автомобиля Volkswagen Все виды работ выполняются на самом современном оборудовании с использованием материалов ведущих мировых производителей. Записаться на сервис Volkswagen Сервис стал ещё доступнее Хотите узнать подробности спецпредложения или записаться на кузовной ремонт? Звоните: +7 (495) 232-23-32. АВТОПРЕСТУС Официальный дилер Volkswagen Тел. : +7 (495) 232-23-32 Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 autoprestus.ru