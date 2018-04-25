Электрокар Ferrari выйдет не раньше 2023 года

Официальные представители компании Ferrari сообщили о том, что в ближайшие четыре года не будут выпускать в массовое производство электрифицированные машины. Дело в том, что вплоть до 2022 года у них составлен бизнес-план, относительно которому функционируют все мощности. И вносить какие-либо коррективы в уже готовый проект руководство бренда не собирается.

Что же касается гибридных автомобилей, то первая машина марки с такой силовой установкой должна быть презентована в рамках автосалона во Франкфурте уже в следующем году. Президент компании считает, что в настоящее время их потенциальная аудитория настроена именно на электрифицированные автомобили с гибридной установкой, а не на чистые электрокары.