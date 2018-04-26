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5 китайских машин, наделавших шума на Пекинском автосалоне
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5 китайских машин, наделавших шума на Пекинском автосалоне 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автомобильная промышленность Поднебесной мало-помалу отходит от практики копирования чужих дизайнерских решений. Тем не менее, «пиратские версии» — явление неискоренимое, на что прямо намекают некоторые новинки Пекинского мотор-шоу. У местных предприимчивых автопроизводителей в последнее время как будто просыпается совесть — теперь частенько встречается не прямое и, пардон, тупое «слизывание», а коктейль из нюансов, характерных для той или другой модели, замешанный на национальном видении прекрасного. Вместе с ними появляются машины с весьма индивидуальным дизайном и впечатляющими техническими решениями.
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