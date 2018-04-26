Международная выставка автомобильной промышленности

В перечень международных автомобильных выставок, в который входят женевский, франкфуртский, парижский, токийский и детройский автосалоны уже давно добавился Пекинский автосалон Auto China.

В Китае автопром развивается огромными темпами.

25 апреля открылся ежегодный международный автосалон в Пекине, где свои новинки и концепты представляют десятки местных и зарубежных автопроизводителей. Большинство моделей ориентированы, в первую очередь, на растущий китайский рынок, но многие, как ожидается, впоследствии появятся и на российском рынке.

В нынешнем автосалоне принимают участие крупнейшие мировые автопроизводители. Посетители увидят как серийные версии автомобилей и уникальные концепт-кары. В этом году автопроизводители сделали ставку на экологически чистые электрокары и гибриды.

Ожидается, что в ближайшие 5 лет КНР займет как минимум 10 место в рейтинге ТОП-20 производителей.