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Международная выставка автомобильной промышленности
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Международная выставка автомобильной промышленности 

Свободная пресса 51 минуту назад
Фото: Свободная пресса
В перечень международных автомобильных выставок, в который входят женевский, франкфуртский, парижский, токийский и детройский автосалоны уже давно добавился Пекинский автосалон Auto China.
В Китае автопром развивается огромными темпами.
25 апреля открылся ежегодный международный автосалон в Пекине, где свои новинки и концепты представляют десятки местных и зарубежных автопроизводителей. Большинство моделей ориентированы, в первую очередь, на растущий китайский рынок, но многие, как ожидается, впоследствии появятся и на российском рынке.
В нынешнем автосалоне принимают участие крупнейшие мировые автопроизводители. Посетители увидят как серийные версии автомобилей и уникальные концепт-кары. В этом году автопроизводители сделали ставку на экологически чистые электрокары и гибриды.
Ожидается, что в ближайшие 5 лет КНР займет как минимум 10 место в рейтинге ТОП-20 производителей.
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