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Audi Q5 «растянули» для китайцев
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Audi Q5 «растянули» для китайцев 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вариант, предназначенный исключительно для китайского рынка, получил увеличенную на 88 мм колесную базу, за счет чего салон автомобиля стал просторнее. В остальном новинка полностью аналогична обычному Audi Q5, представленному на Парижском автосалоне в 2016 году.
Китайцы смогут приобрести автомобиль с бензиновым мотором объемом 2 литра в двух вариантах мощности — 190 л.с. и 250 л.с. В Поднебесной Q5 L будет доступен только с полным приводом и "роботом".
Стоит отметить, что Q5 L стал первым удлиненным SUV в истории Audi. Производство новинки наладят на мощностях совместного предприятия FAW и Volkswagen.
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