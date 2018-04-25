Audi Q5 «растянули» для китайцев

Вариант, предназначенный исключительно для китайского рынка, получил увеличенную на 88 мм колесную базу, за счет чего салон автомобиля стал просторнее. В остальном новинка полностью аналогична обычному Audi Q5, представленному на Парижском автосалоне в 2016 году.

Китайцы смогут приобрести автомобиль с бензиновым мотором объемом 2 литра в двух вариантах мощности — 190 л.с. и 250 л.с. В Поднебесной Q5 L будет доступен только с полным приводом и "роботом".