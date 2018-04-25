Новый кроссовер Wey получил полный привод

В Поднебесной, на Пекинском автосалоне представлен очередной кроссовер премиального суббренда Great Wall.

Новый «паркетник» Wey VV6 стал четвертой моделью в продуктовом ряду марки, разместившись между кроссами VV5 и VV7. Стоит отметить, что все модели Wey выглядят практически одинаково, за исключением флагманского P8.

Новый VV6 обладает следующими габаритами: длина — 4 625 мм (на 163 мм больше VV5), ширина — 1 860 мм (+3 мм), высота — 1 720 мм (+82 мм), колесная база у «пятого» и «шестого» одинаковая — 2 680 мм. Для сравнения, VV7 имеет размеры 4 749х1 931х1 655 мм, а колесная база равна 2 950 мм.

Ключевым отличием VV6 от VV5 и VV7 стало наличие полного привода. На центральной консоли новинки располагается переключатель в виде «шайбы», с помощью которой можно выбрать один из шести режимов езды: стандарт, эконом, спорт, снег, грязь и песок. Под капотом новинки располагается бензиновая двухлитровая «турбочетверка» с отдачей 197 л.с. и 315 Нм крутящего момента в паре с семискоростной роботизированной коробкой, позаимствованной у VV5.

Интерьер VV6 не отличается от выпущенных ранее моделей. Приборная панель цифровая, диагональю 12,3 дюйма, планшетный 9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и пять дефлекторов вентиляции на передней панели, а еще «россыпь» кнопок на центральной консоли.

Старт продаж «шестерки» на китайском рынке намечен в третьем квартале текущего года.

Кроме того, в рамках Пекинского автосалона дебютировал концепт Wey-X с футуристическим дизайном и открывающимися вверх дверями. Прототип оснащается полностью электрической силовой установкой с запасом хода на 530 км, автопилотом пятого уровня, а также системой отображения трехмерных голографических изображений и прочили технологическими «фишками».

Еще одним прототипом стал WEYRS7, демонстрирующим концепцию «заряженного» кроссовера. Автомобиль укомплектовали агрессивным аэродинамическим обвесом, облегченными черными колесными дисками, «четырехствольным» выхлопом и задним диффузором. О технической начинке спорткроссовера ничего не сообщается.

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что компания Great Wall рассматривает возможность запустить продажу кроссоверов Wey на российском рынке.

По материалам: www.kolesa.ru