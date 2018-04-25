The X: новый внедорожник совместной марки Nissan и Dongfeng

На Пекинском автосалоне состоялась премьера нового концептуального вседорожника бренда Venucia. Там же показали модернизированное кросс-купе T90.

Марка Venucia — это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, она была создана в 2012 году специально для Китая. Сначала под этим брендом выпускали слегка перелицованные старые «ниссаны», позже появились самостоятельные модели, в основе которых все же лежат «тележки» от «японцев».

На фото: концепт Venucia The X Прототип The X, дебютировавший сегодня в Пекине, создан для демонстрации развития дизайна Venucia. Cудя по всему, у будущих моделей марки будут узкая оптика и огромные радиаторные решетки. Сам концепт в серию, скорее всего, не отправят — этим можно объяснить отсутствие какой-либо информации о его «начинке».

На фото: концепт Venucia The X Другая премьера Venucia на мотор-шоу — купеобразный «паркетник» T90 2018 модельного года. Кросс-купе вышло на китайский рынок в конце 2016-го, оно построено на платформе Nissan Qashqai +2 прошлого поколения. Экстерьер у T90-2018 не изменился, в салоне — другие материалы отделки. Ну а главное новшество — бензиновая «турбочетверка» Dongfeng 1.4 (DFMA14T) с отдачей в 140 л.с. (196 Нм). Мотор сочетается с «механикой».

Ранее Venucia T90 был доступен лишь с одним двигателем — ниссановским двухлитровым «атмосферником» MR20 мощностью 144 л.с. Этот мотор работает в паре с КВП или вариатором. Привод у всех версий модели — только передний.

Цена кросс-купе с турбодвигателем начинается с отметки в 109 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 073 000 рублей по актуальному курсу. «Паркетник» с мотором 2.0 стоит от 127 800 юаней — это около 1 249 000 рублей.

Напомним, сама компания Nissan привезла в Пекин электрическую версию седана Sentra.

По материалам: www.kolesa.ru