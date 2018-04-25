Переход с Lexus через Альпы: тестируем обновленный NХ 2018

Новый Lexus NX уже побывал на тесте в нашем гараже: в условиях зимней Москвы мы изучили гибридную версию NX300h. Впечатления об обновленной модели остались самые благоприятные, и когда нам выпал шанс посмотреть всю обновленную линейку — мы не смогли отказать себе в этом удовольствии. Тем более, что в качестве тестового стенда были выбраны Альпы — живописный и очень контрастный с точки зрения дорог и условий маршрут Цюрих-Милан. Здесь есть и город, и серпантины, и автобаны, и конечно же совершенно разные с точки зрения стиля вождения Швейцария и Италия. Хорошее место, чтобы дать раскрыться автомобилю!

Что изменилось

Обновленное семейство Lexus NX включает в себя бензиновые модели NX200, NX300 (в прошлом он носил шильдик NX200t) и уже нам знакомую гибридную версию NX300h. Моторы на этот раз остались без изменений. Это уже знакомые нам и хорошо зарекомендовавшие себя бензиновый 150 сильный двигатель модели NX200, турбированный 2 литровый бензиновый мотор мощностью 238 сил версии NX300 и гибридная силовая установка NX300h мощностью 197 лс. Основные корректировки в рамках рестайлинга коснулись внешнего вида, интерьера и настройки автомобилей. Дизайнеры точечно поработали над оптикой света, бамперами и внесли больше премиальности в дизайн интерьера. Здесь стало заметно больше работы над нюансами, которые и создают ощущения законченности и проработанности. Отдельно стоит отметить улучшенный инфотеймент. Экран вырос до 10,3 дюймов, а его разрешение до 2000 пикселей. Даже в начальных комплектациях его диагональ составляет теперь 7 дюймов, что гораздо лучше миниатюрных экранов конкурентов. Аудиопроцессор Marc Levinson тоже был переработан. Пожалуй, это самое сильное нововведение в рамках обновления, которое нельзя потрогать: точность отрисовки звуковой сцены стала просто великолепной.

NX200

В Швейцарии очень щепетильно относятся к соблюдению скоростного режима. Город 50, а трассы местного значения — это, в среднем, 80. Километр в плюс, и у вас начнутся проблемы. В таких условиях лучше вести себя спокойно, поэтому мы начинаем с модели NX200. Как уже говорилось выше, двигатель автомобиля остался без изменений — это все тот же бензиновый мотор со 150 силами, но все остальное, что касается общего рестайлинга линейки — в наличии. И надо сказать, автомобиль стал восприниматься иначе. Он повзрослел. Первое, что замечаешь — это общее ощущение от управления авто. Новый NX стал ехать дороже и тише. В первую очередь этим мы обязаны системе корректировки работы подвески, которую научили отрабатывать в несколько десятков раз больше вариантов расположения амортизаторов, а также улучшенная шумоизоляция. Неровности полотна в Швейцарии надо еще поискать, но рельеф разметки и лежачие полицейские воспринимаются очень аккуратно. Улучшилась отработка боковых кренов, NX стал более послушен и целен в поворотах. Рабочее место тест-пилота. Родная навигация комфортная и точная, к тому же может выводить основные сообщения на экран кокпита. Внешнюю навигацию мы использовали для контроля заранее проложенных точек на маршруте. Комфортные сиденья с множеством регулировок настраиваются моментально и следующие часы вы просто не будете их чувствовать. Наверное это и есть лучшее определение комфорта. NX умеет считывать рекомендации по скорости с дорожных знаков и выводить информацию на кокпит. В отличие от российских дорог, знаков, информирующих о скорости, в Швейцарии немного: в небольших городках они, как правило только на въезде. Так что считанные автомобилем знаки были очень кстати. Эта функция является частью пакета Lexus Safety System, который дебютировал в обновленном NX. В него входят систем активной безопасности и помощи водителю: предупреждение столкновений с функцией автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, система оповещения о сменен полосы, система адаптивного управления дальним светом и уже упомянутая система распознавания дорожных знаков. Чем больше мы удаляемся от Цюриха, тем выше становится окружающий рельеф. Здесь уже можно дать раскрыться модели NX300. Что касается NX200, то запаса мощности для разгона на скоростях до 100 километров в час оказалось более чем достаточно. В этом смысле на сто процентов оправдывает звание универсального городского кроссовера.

NX300

Поначалу двигатель большей мощности почти никак не ощущается относительно NX200 — 238 сил словно затаились в ожидании момента. Ясность вносит автобан — здесь уже можно двигаться быстрее и Lexus NX300 показывает свои мускулы во всей красе. Запаса под капотом даже в режиме Комфорт достаточно для большинства дорожных ситуаций — автомобиль хорош в ускорениях на скоростях вплоть до 150 километров в час. Для тех, кому и этого мало, есть режим Sport. В нем работа двигателя становится агрессивнее, стрелка тахометра смещается в рабочий диапазон от 2 тысяч оборотов, делая доступ к основному крутящему моменту гораздо ближе. В таком режиме это уже другой автомобиль! Между тем, дорога резко уходит в горы: хороший момент, чтобы посмотреть управляемость NX300. На серпантинах автомобиль ведет себя предсказуемо. Полный контроль над ситуацией остается как на крутых подъемах с резкими поворотами, так и на спусках. Серпантины перевала Сен-Готард. Здесь находится известный по учебникам истории Чертов мост, на котором Суворов в далеком 19 веке повстречался с французами.

NX300 F-sport

Наверху, на отметке 1500 метров еще зима. Дальше дорога начинает спускаться по южным отрогам и долинам Альп, выходя к Апеннинам. В Италии отношение к скоростному режиму на автострадах не такое щепетильное как в Швейцарии, поэтому решаем сменить автомобиль на версию NX300 F-sport. По сравнению с собратом NX300, здесь экстерьер более агрессивен. Иной бампер и обвес вкупе с плетеной решеткой-веретеном настраивают на быструю езду. Ну что, посмотрим! В Италии на автостраде рабочий диапазон скоростей смещается в сторону 120-170 километров в час. Но NX300 F-sport не теряет самообладания, шум полотна не врывается в салон гулом, а подвеска работает так же четко, как и на аккуратных улицах швейцарских городов. Ciao, bella! Буквально за полчаса характер климата меняется. Зиму сменяет буйная весна, а медленные дороги северной Швейцарии разгоняются. Особо ретивые в потоке даже относятся к скоростному режиму вполне фривольно. Отдельно стоит отметить расход топлива — несмотря на нескромную работу с педалью газа, он сохраняется в рамках разумных 12 литров на 100 километров. Тесные улочки Комо, спускающиеся по холмам к озеру, словно решают провести еще одну проверку на точность и проворность при поворотах. Здесь NX300 F-sport точен и показывает удивительную гибкость характера. Коробка передач в связке с двигателем обладают широким диапазоном эластичности и могут быть послушными и плавными как в потоке на трассе, так и в городских пробках. Финиш в Милане и день за рулем абсолютно не сказываются на усталости. Новому Lexus NX похоже действительно удалось увязать баланс, который делает автомобиль универсальным как для повседневных поездок в городе, так и марш бросков на большие расстояния. В нашем случае разочарование было пожалуй только одно — маршрут мог быть и подлиннее.