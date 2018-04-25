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Pininfarina построила новые седан и кроссовер
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Pininfarina построила новые седан и кроссовер 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На стартовавшем в Пекине автосалоне состоялась публичная премьера пары новых концептов, разработанных итальянской студией для гонконгской компании.
Компания Hybrid Kinetic Group заказала у ателье Pininfarina сразу ряд моделей, часть из которых уже была представлена ранее. Сейчас же в Пекине публике показали новые концепты: седан H500 и кроссовер K350.
Официальные данные пока-что не представлены, но по информации китайского издания Autoutohome электрическая силовая установка «четырехдверки» H500 развивает максимальную мощность 408 л.с., а запас хода составляет более 1 000 км. С нуля до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4,5 секунды, а «максималка» составляет 250 км/ч.
Если говорить о дизайне новинки, то у кузова седана спортивный силуэт, который сейчас часто называют четырехдверным купе. Хотя, выполнен он в аналогичной с ранее представленными моделями стилистике. Длина H500 составляет 5 018 мм, ширина — 1 940 мм, высота — 1 470 мм, а размер колесной базы равен 3 080 мм.
Концепт кроссовера K350 получил, как и седан, четырехместный салон и схожую внешность, правда, более скромные размеры: длина — 4 605 мм, ширина — 1 890 мм, высота — 1 640 мм, а размер колесной базы равен 2 750 мм. Объем багажного отделения у кросса составляет 600 литров, но при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1 650 литров.
Силовая установка, вероятно, у K350 идентична седану, поскольку мощностные характеристики китайский ресурс указывает одинаковые. Правда, у кросса похуже динамика — разгон с нуля до первой «сотни» занимает 4,7 секунды.
Напомним, предыдущей новинкой Hybrid Kinetic и Pininfarina, стало четырехместное спортивное купе HK GT, представленное в рамках Женевского автосалон. В 2017 году в Женеве дебютировал седан H600, а позднее в Поднебесной были рассекречены кроссоверы K550 и K750.
По материалам: www.kolesa.ru
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