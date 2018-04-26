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Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
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Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях 

Motor.ru 23 минуты назад
Фото: Motor.ru
Дизайн-ателье Pininfarina представило в Пекине очередной прототип, построенный в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Новинка под названием H500 получила необычный салон с сенсорными дисплеями в дверях.
Отдача электрической силовой установки седана, состоящей из нескольких электромоторов, составляет 408 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час прототип может разгоняться за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 250 километров в час. На одной зарядке H500 проезжает до 1000 километров.
В салоне концепт-кара установлены четыре кресла, разделенные центральным тоннелем. На двухуровневой передней панели размещается цифровая приборная панель и дополнительный широкоформатный дисплей, на который, вероятно, выводится мультимедийный контент. Еще два экрана, для переднего и заднего ряда, предназначены для управления климат-контролем.
Сенсорные дисплеи, встроенные в дверные панели, используется для обмена изображениями, видео и музыкой.
Сотрудничество Pininfarina и Hybrid Kinetic Group началось в 2017 году с выпуска электрического седана H600. Следом за ним компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.
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