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Pininfarina представила в Пекине очередной концепт с индексом H500
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Pininfarina представила в Пекине очередной концепт с индексом H500 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На автошоу в Пекине Pininfarina привезла прототип электрического седана H500.
Раньше компания показывала концепт H600. Было это на прошлогоднем автосалоне в Женеве. С тех пор немного изменился дизайн, позволивший сделать модель более компактной.
Внешне обращают на себя внимание узкая решетка, соединяемая с системой небольших фар. Возле окон можно заметить хромовые вставки.
Внутри салон снабжен многочисленными дисплеями. Причем, они предназначены не только для водителей, но и пассажиров. Они могут использовать монитор для развлечений в дороге.
Что касается мотора, то совокупность электродвигателей способна выдавать мощность в 402 лошадиные силы. Такие параметры позволяют набрать 100 километров за 4 с половиной секунды.
Ресурс батарей позволяет проехать 1000 километров без особых проблем.
В настоящее время Pininfarina находится под контролем индийской Mahindra. Параллельно в дизайнерском ателье работают над собственным электрокаром.
Премьера его запланирована на 2020 год.
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