Pininfarina представила в Пекине очередной концепт с индексом H500

На автошоу в Пекине Pininfarina привезла прототип электрического седана H500.

Раньше компания показывала концепт H600. Было это на прошлогоднем автосалоне в Женеве. С тех пор немного изменился дизайн, позволивший сделать модель более компактной.

Внешне обращают на себя внимание узкая решетка, соединяемая с системой небольших фар. Возле окон можно заметить хромовые вставки.

Внутри салон снабжен многочисленными дисплеями. Причем, они предназначены не только для водителей, но и пассажиров. Они могут использовать монитор для развлечений в дороге.

Что касается мотора, то совокупность электродвигателей способна выдавать мощность в 402 лошадиные силы. Такие параметры позволяют набрать 100 километров за 4 с половиной секунды.

Ресурс батарей позволяет проехать 1000 километров без особых проблем.

В настоящее время Pininfarina находится под контролем индийской Mahindra. Параллельно в дизайнерском ателье работают над собственным электрокаром.

Премьера его запланирована на 2020 год.