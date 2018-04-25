Роланд Гумперт помог китайцам построить суперкар на спирту

Китайская марка Aiways показала электрический суперкар RG, названный в честь бывшего главы Audi Motorsport Роланда Гумперта. 73-летний инженер сейчас работает в Aiways директором по продукту. Производство купе с силовой установкой на спирту планируют наладить на заводе в Германии к 2019 году. Об этом сообщает Motor1.

В основе суперкара, названного в честь дочери Гумперта Натали (Nathalie), лежит трубчатая рама со стойками МакФерсон спереди и независимой двухрычажкой сзади. Кузовные панели суперкара выполнены из углеродного волокна. Машина весит 1600 килограммов. Распределение массы по осям — 45:55.

Силовая установка спорткара состоит из четырех электромоторов (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 430 сил, Т-образной тяговой батареи и блока топливных элементов с прямой подачей метанола, расположенного в передней части машины. Метиловый спирт нагревается в системе до 300-400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов. Такое решение позволяет сократить время на заправку и снизить расходы на топливо.

С нуля до 100 километров в час Aiways RG способен разгоняться за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 300 километров в час. Запас хода в обычном режиме составит около 600 километров, в экономичном — 1200

Aiways RG с ценником 300-500 тысяч евро (22,7-37,9 миллиона рублей) станет флагманской моделью марки. Первой же массовой машиной будет кроссовер U5 Ion, построенный на модульной платформе MAS. Она ляжет в основу еще 15 моделей — от седана до пикапа, которые будет собирать на новом заводе марки в китайском Ганжао.