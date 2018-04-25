Hyundai i20 обновился: и выглядит свежее, и технологичнее

Hyundai i20 значительно улучшился. И в плане внешнем, и в плане технологий, которые он в себя вобрал.

Актуальное поколение i20 появилось на рынке в 2014 году, но новый «макияж» добавляет ему определённо свежести. Hyundai решил, во-первых, дать i20 «семейную» радиаторную решётк, которые корейцы в узком кругу называют Cascading.

Помимо Cascading, обновили оба бампера, фонари, появились новые 15— и 16-дюймовые варианты колёсных дисков. Отметим крышу в цвете Phantom Black. Теперь доступно 10 различных оттенков кузова: Red Red, Champion, Blue и Clean Slate.

Технологичность была областью повышенного внимания инженеров Hyundai при работе над рейстайлингом хэтча. Теперь i20 предлагает новую информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto. На центральной консоли также есть новый USB-порт. Множество новых штук в плане безопасности появилось. i20 отныне оснащён комплексом Hyudai SmartSense. Он объединяет в себе: систему предупреждения о выезде из занимаемой полосы движения, система предотвращения столкновений и прочее. Конечно, большая часть этих систем безопасности поставляется за дополнительную плату.

Все варианты поставляются с двигателем объёмом 1,0 литр. Состыковываясь со стандартной пятиступенчатой механической коробкой передач, этот мотор достаточно неплохо себя показывает. Правда, производит 100 лошадиных сил — это не так и много. В сочетании с шестиступенчатой механической трансмиссией тот же двигатель теперь производит 120 лошадиных сил. Покупатели также могут выбрать семиступенчатую коробку с двойным сцеплением.

Предусмотрена возможность взять данную модель с 1,2-литровым двигателем, мощность которого может быть равна как 75 л.с., так и 84 л.с. На вершине моторной гаммы — 1,4-литровый четырёхцилиндровый двигатель в 100 л.с. Важно, что все три ДВС идут с функцией Старт/Стоп.

Неясно, когда новый i20 поступит в продажу. Ничего не сказали и о том, сколько он может стоить. Тем не менее, ожидайте увидеть новинку в салонах дилеров Hyundai в Европе всего через несколько месяцев. Похоже, что «горячий» i20 N тоже окажется обновлён.