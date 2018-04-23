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Обновленная Lada Granta проходит финальные тесты
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Обновленная Lada Granta проходит финальные тесты 

Авторамблер 23 апреля 2018
Фото: Авторамблер
Рестайлинговую Lada Granta представят на Московском автосалоне в конце августа. По предварительной информации, после обновления семейство Granta объединят с Kalina: все модели, построенные на одной платформе, назовут «Грантами». Таким образом, под этим именем на рынке будут продаваться седан, универсал, лифтбэк и, возможно, хэтчбек.
Отличия обновленной Granta от нынешней версии состоят в X-образной решетке радиатора в стиле Vesta, видоизмененной оптике, иных бамперах и крышке багажника, на которую перекочевала ниша под номер. В салоне модели появится улучшенная приборная панель.
Технических нововведений не предвидится — линейка моторов останется прежней.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, Lada Granta входит в топ-3 самых продаваемых моделей на российском рынке — она уступает только Kia Rio и Lada Vesta. По итогам первого квартала 2018 года дилеры реализовали 20 557 экземпляров «Гранты».
Фото: Masscars.ru
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