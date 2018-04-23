Обновленная Lada Granta проходит финальные тесты

Рестайлинговую Lada Granta представят на Московском автосалоне в конце августа. По предварительной информации, после обновления семейство Granta объединят с Kalina: все модели, построенные на одной платформе, назовут «Грантами». Таким образом, под этим именем на рынке будут продаваться седан, универсал, лифтбэк и, возможно, хэтчбек.

Отличия обновленной Granta от нынешней версии состоят в X-образной решетке радиатора в стиле Vesta, видоизмененной оптике, иных бамперах и крышке багажника, на которую перекочевала ниша под номер. В салоне модели появится улучшенная приборная панель.

Технических нововведений не предвидится — линейка моторов останется прежней.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, Lada Granta входит в топ-3 самых продаваемых моделей на российском рынке — она уступает только Kia Rio Lada Vesta . По итогам первого квартала 2018 года дилеры реализовали 20 557 экземпляров «Гранты».

Фото: Masscars.ru