MG готовит новую премьеру X-Motion Concept для Пекинского автосалона

На открывшемся автошоу ожидается премьера X-Motion Concept от MG.

Это будет люксовая модель кроссовера.

Внешний вид складывается в единую картину вместе решеткой радиатора и передней линейки фар, построенной на светодиодах. Сзади черты агрессивности, элегантности одновременно добавляют крылья и выхлопные трубы.

Технические детали пока особо неизвестны. Предполагается, что прототип будет использовать не бензиновый двигатель, а электроустановку.

Однако рассматривается вариант с размещением двухлитрового мотора V4, наделенного мощностью в 221 лошадиную силу. Вдобавок к таким параметрам может быть представлена автоматическая коробка передач в шесть уровней с возможностью расширения до полного привода.

Сейчас на стадии обсуждения находится вопрос относительно распространения опытного образца автомобиля в Великобритании.

На данный момент MG может предложить своим клиентам два кроссовера и хэтчбэк.