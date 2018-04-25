MG готовит новую премьеру X-Motion Concept для Пекинского автосалона 

На открывшемся автошоу ожидается премьера X-Motion Concept от MG.
Это будет люксовая модель кроссовера.
Внешний вид складывается в единую картину вместе решеткой радиатора и передней линейки фар, построенной на светодиодах. Сзади черты агрессивности, элегантности одновременно добавляют крылья и выхлопные трубы.
Технические детали пока особо неизвестны. Предполагается, что прототип будет использовать не бензиновый двигатель, а электроустановку.
Однако рассматривается вариант с размещением двухлитрового мотора V4, наделенного мощностью в 221 лошадиную силу. Вдобавок к таким параметрам может быть представлена автоматическая коробка передач в шесть уровней с возможностью расширения до полного привода.
Сейчас на стадии обсуждения находится вопрос относительно распространения опытного образца автомобиля в Великобритании.
На данный момент MG может предложить своим клиентам два кроссовера и хэтчбэк.