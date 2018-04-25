Лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезли в РФ

Новую лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезла в Россию

Автопроизводитель Renauit привез в Россию новую марку Duster Dakar выпущенную в лимитированной серии, старт продаж ожидается уже в мае текущего года.

Новая модель значительно отличается от своих предшественников, и получала большие изменения в салоне, также и приобрела эксклюзивный окрас «Оранжевая Аризона». Автомобиль разрабатывался для эксплуатации в сложных дорожных условиях, он оснащен 2-х литровым и 1,6 л. бензиновым мотором в зависимости от комплектации марки. Стоимость базовой комплектации будет стартовать с отметки 1005990 рублей. Во всех комплектациях запуск двигателя будет возможен при помощи кнопки Start, также имеется оснащение кондиционером, подогревом передних сидений.

Посмотрим, придется ли по душе очередная новинка автолюбителям и какой будет спрос на них, а также как будет вести себя авто в российских условиях.