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Новую лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезла в Россию
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Новую лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезла в Россию 

Car.ru 22 минуты назад
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Renauit привез в Россию новую марку Duster Dakar выпущенную в лимитированной серии, старт продаж ожидается уже в мае текущего года.
Новая модель значительно отличается от своих предшественников, и получала большие изменения в салоне, также и приобрела эксклюзивный окрас «Оранжевая Аризона». Автомобиль разрабатывался для эксплуатации в сложных дорожных условиях, он оснащен 2-х литровым и 1,6 л. бензиновым мотором в зависимости от комплектации марки. Стоимость базовой комплектации будет стартовать с отметки 1005990 рублей. Во всех комплектациях запуск двигателя будет возможен при помощи кнопки Start, также имеется оснащение кондиционером, подогревом передних сидений.
Посмотрим, придется ли по душе очередная новинка автолюбителям и какой будет спрос на них, а также как будет вести себя авто в российских условиях.
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