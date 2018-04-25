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Китайский производитель заявил об отставании корейского автопрома
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Китайский производитель заявил об отставании корейского автопрома 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Представитель китайской марки Great Wall заявила о технологическом отставании корейской автомобильной промышленности от компаний Поднебесной. Подобную фразу озвучила Ван Фэнин, глава концерна на автосалоне в Пекине, передал сайт auto.mail.ru.
Таким образом она прокомментировала успехи WEY, нового подразделения Great Wall, выпускающего автомобили премиум-класса. Китайские автомобилисты вспоминают про Lexus и Toyota, когда описывают модели WEY. По их словам, автомобили марки являются доступными для покупателей, но обладают признаками роскоши.
Кроме того, представители компании сообщили о том, что WEY посетит и российский авторынок, однако, по их прогнозам, случится это не раньше 2020 года. Предположительно, что новые паркетники будут сопоставимы в цене с машинами японских марок.
О других новостях с пекинского автомобильного салона сообщалось ранее. Немецкий концерн представил публике кроссовер Audi 5Q L, который должен поступить в продажу этим летом.
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