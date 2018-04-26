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В РФ привезут автомобили китайской марки WEY
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В РФ привезут автомобили китайской марки WEY 

Daily-Motor 30 минут назад
Фото: Daily-Motor
На автомобильном рынке России в будущем появится еще одна китайская марка под названием Wey. Об этом сообщил журналистам в рамках дня-открытия автосалона в Пекине (Beijing Auto Show-2018) президент концерна Great Wall Ван Фэнин.
Госпожа Фэнин в своем заявлении отметила, что бренд WEY будет позиционироваться как премиальный, и, следовательно, продукция марки займет нишу в люксовом сегменте российского авторынка. В качестве своих основных конкурентов в РФ WEY называет бренды Toyota и Nissan, и, согласно мнению президента Great Wall, компания уже опережает их с точки зрения уровня оснащения и дизайна.
Китайские автомобили, выпускаемые под маркой WEY, могут начать выпускать в России в период с 2020 по 2025 год. Не исключено, что машины поступят в продажу в РФ раньше, но поставляться будут напрямую из Китая.
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