В РФ привезут автомобили китайской марки WEY

На автомобильном рынке России в будущем появится еще одна китайская марка под названием Wey. Об этом сообщил журналистам в рамках дня-открытия автосалона в Пекине (Beijing Auto Show-2018) президент концерна Great Wall Ван Фэнин.

Госпожа Фэнин в своем заявлении отметила, что бренд WEY будет позиционироваться как премиальный, и, следовательно, продукция марки займет нишу в люксовом сегменте российского авторынка. В качестве своих основных конкурентов в РФ WEY называет бренды Toyota Nissan , и, согласно мнению президента Great Wall, компания уже опережает их с точки зрения уровня оснащения и дизайна.

Китайские автомобили, выпускаемые под маркой WEY, могут начать выпускать в России в период с 2020 по 2025 год. Не исключено, что машины поступят в продажу в РФ раньше, но поставляться будут напрямую из Китая.