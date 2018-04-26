Ещё
Выставку «Мир Автомобиля» посетили более 65 тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставку «Мир Автомобиля» посетили более 65 тысяч человек 

Карельские вести 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
XXVII Международная выставка «Мир Автомобиля» проходила 11-15 апреля текущего года в Санкт-Петербурге.
В этом году на моторшоу были представлены автомобили всех ценовых сегментов от 21 бренда, включая роскошный Mercedes-Maybach, субкомпактный Smart, престижный Porsche Panamera и спортивный Porsche 911, премиальные «британцы» Jaguar и Range Rover и множество других моделей от ведущих производителей со всего мира.
На «Мире Автомобиля» была обустроена большая экспозиция электрических моделей — там можно было вплотную ознакомиться с Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. Организаторы стенда рассказали о технических особенностях и достоинствах электромобилей, рассказали историю этого типа транспорта и проинформировали о зарядных станциях.
Интересная модель была представлена в рамках экспозиции отечественного транспорта — ТРИЦИКЛ — «рабочая лошадка», способная перевозить до 1 000 кг груза.
Было на что посмотреть и любителям тюнинга — целый ряд доработанных моделей Ford, BMW с «вазовским» мотором, «копейку» 1971 года выпуска на ходу и множеством других интересных, эффектных и оригинальных проектов.
В широком ассортименте были представлены сопутствующие товары — аксессуары, автохимия, автокосметика и прочее оборудование. Проведены масштабные деловая и развлекательная программы.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
У седана Nissan Sentra появилась «зелёная» версия Nissan Qashqai-R с 2000-сильным мотором разогнали до невероятной скорости Юбилейный Ford Mustang Cobra Jet оказался быстрейшим за всю историю модели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезли в РФ
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования1
«АвтоВАЗ» начал выпуск седана Lada Vesta Cross в Ижеске
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение