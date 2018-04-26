Выставку «Мир Автомобиля» посетили более 65 тысяч человек

XXVII Международная выставка «Мир Автомобиля» проходила 11-15 апреля текущего года в Санкт-Петербурге.

В этом году на моторшоу были представлены автомобили всех ценовых сегментов от 21 бренда, включая роскошный Mercedes-Maybach, субкомпактный Smart, престижный Porsche Panamera и спортивный Porsche 911 , премиальные «британцы» Jaguar и Range Rover и множество других моделей от ведущих производителей со всего мира.

Интересная модель была представлена в рамках экспозиции отечественного транспорта — ТРИЦИКЛ — «рабочая лошадка», способная перевозить до 1 000 кг груза.

Было на что посмотреть и любителям тюнинга — целый ряд доработанных моделей Ford BMW с «вазовским» мотором, «копейку» 1971 года выпуска на ходу и множеством других интересных, эффектных и оригинальных проектов.

В широком ассортименте были представлены сопутствующие товары — аксессуары, автохимия, автокосметика и прочее оборудование. Проведены масштабные деловая и развлекательная программы.

По материалам: www.kolesa.ru