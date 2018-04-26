Hongqi представила в Пекине концепт в стиле Maybach и Bentley

Принадлежащая китайскому концерну FAW премиальная марка показала дизайн для своих будущих автомобилей.

Hongqi (произносится как «хунцы») — это известный китайский бренд, который вот уже 60 лет производит лимузины для китайских высокопоставленных чиновников. Он хорошо известен моделью Hongqi CA72, которая является практически точной копией советского лимузина ГАЗ-13 «Чайка». Около 30 лет назад компания освоила автомобили среднего класса, а пять лет назад, наконец-то, появился для свободной продажи седан бизнес-класса H7, построенный на платформе Toyota Crown . В апреле прошлого года компания представила премиальный седан H5, и теперь компания снова задумывается над тем, что же предложить клиентам с действительно толстым кошельком. Плодом раздумий специалистов Hongqi стал концепт-кар, фотографии которого появились на китайском ресурсе Autohome.

Электрический концепт-кар E-Jing GT Concept, который спереди немного похож на немецкий шоукар Vision Mercedes-Maybach 6, получил зауженные фары, соединённые между собой LED-элементами ходовых огней, капот, объединенный с решёткой радиатора, а также передний бампер с дефлекторами.

А вот задняя часть выполнена в духе автомобилей Bentley , и немаловажную роль в сходстве играет длинная панорамная крыша, которая простирается до крышки багажного отделения. Также на фотографиях можно заметить, что вместо традиционных зеркал используются видеокамеры.

О технических характеристиках концептуального электрокара неизвестно ровным счётом ничего, однако по данным зарубежных коллег, в серию он всё же не пойдёт. Главная его цель — это показать мировой автомобильной общественности то, какие автомобили может строить премиальная китайская марка. Вероятно, что одна из будущих моделей унаследует дизайн этого концепт-кара.

К 2025 Hongqi обзаведётся 15 моделями с электрифицированными силовыми установками, ещё две модели получат традиционные ДВС. Автомобили будут строиться на разработанной с нуля платформе, о чём компания сообщила представителям СМИ в феврале текущего года.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что китайцы тестируют роскошный седан с дизайном в стиле Rolls-Royce

По материалам: www.kolesa.ru