Чем газ лучше бензина

Предубеждения граждан против использования машин на газу столь же нелепы и беспочвенны, как эйфория по поводу всеобщего и неизбежного перехода на электромобили в ближайшем будущем.

«Газ в машине», несмотря на уже десятилетия успешной эксплуатации авто на таком топливе, продолжает вызывать странное и малообъяснимое с точки зрения логики недоверие со стороны автовладельцев. При этом любой из «газофобов» в качестве первого же аргумента против начинает рассказывать о том, что из-за использования газа в салоне машины появляется неприятный запах. Причем, что характерно, подобными утверждениями обычно бросаются люди, никогда не ездившие на машинах с системой питания на газу. Автор этих строк дважды за свою автомобильную биографию имел в личной собственности машины, работающие на газовом топливе. И ни разу ни я, ни пассажиры не могли пожаловаться на хоть какой-то намек на неприятный запах в салоне. А нюхнуть своего «газку» можно лишь в одном случае: когда какой-то элемент системы питания двигателя теряет герметичность. Но это вопрос не к газу как таковому, а к качеству установки и своевременному обслуживанию вашего авто. И на бензиновой машине, если не следить за топливными магистралями, можно доиграться до течи топлива и вони в салоне. Что же касается метана, наиболее дешевого газомоторного топлива, то он легче воздуха в 1,6 раза. Это означает, что даже в случае утечки он физически не сможет скапливаться где-либо в кузове, а просто улетучится из машины в окружающее пространство и не создаст никаких угроз безопасности.

Хотя именно угроза взрыва, пожара и тотального апокалипсиса в машине из-за газового оборудования обычно используется в качестве другого «убойного» аргумента против такого вида топлива. Однако поджечь газ — задача далеко не такая простая, как кажется на первый взгляд. Это разлитому бензину достаточно случайно искры, чтобы вспыхнули его пары. Для воспламенения или, тем более, детонации газа требуется, чтобы он был смешан с воздухом в определенной пропорции. И при меньшей, и при большей чем нужно концентрации метана газовоздушная смесь просто не сможет загореться. Для справки заметим, что по классификации горючих веществ МЧС метан относится к самому безопасному — 4-му классу, а бензин — только к 3-му классу.

Да и вообще, чтобы что-то загорелось, нужно еще, чтобы это «что-то» вырвалось из хранилища. Те же метановые газовые баллоны и вообще все метановое оборудование устанавливается в машине на заводах, и потому риск кустарщины и связанных с ней утечек исключен. Фирменное запорное оборудование газобаллонных установок по определению двукратно дублировано — электрической цепью и механическим способом. Так что утечки тут тоже исключены. А конструктивная прочность баллонов такова, что даже при ДТП они не поддаются деформации.

Еще один «миф о газе» утверждает, что двигатель, работающий на таком топливе, вырабатывает меньше мощности, нежели при работе на традиционном жидком горючем. Строго говоря — да, мотор, питающийся газом, вырабатывает на 5–10% меньше мощности. Большинство автовладельцев в реальной эксплуатации такой убыли и не заметят. На не особо мощных авто включение кондиционера, например, порой приводит к аналогичным по величине потерям мотора. Дело тут в другом. «Уши» мифа о падении мощности торчат из сложившейся в свое время порочной практики установки пропан-бутанового газового оборудования на машины в СТО.

Зачастую сотрудники этих организаций, будучи в курсе, что на газу машина становится чуть менее мощной, сообщали об этом клиентам — тем, кто об этом факте осведомлен не был. И после установки не заморачивались качественной регулировкой газового питания мотора. В результате клиент получал реальное падение производительности силового агрегата не на 5–10%, а на все 15–20% как минимум. А уж это сложно не заметить. Так, последствия халатности и низкой квалификации установщиков пропан-бутановых комплектов прошлых лет в сознании автовладельцев автоматически проецируются на метановые машины заводского производства. На самом деле небольшое снижение мощности мотора, работающего на природном газе, обусловлено более мягким и полным сгоранием газового топлива по сравнению с бензином. Это оборачивается меньшей нагрузкой на поршни двигателя, увеличивая тем самым его ресурс и повышая надежность двигателя.

Четвертый миф о двигателях на метане вообще непонятно откуда взялся. Он утверждает, что они более шумные. Хотя на самом деле (и это подтверждается приборными измерениями) газовый двигатель — один из самых тихих среди прочих моторов. Дело в том, что метан имеет более высокое октановое число, чем углеводороды, из которых состоит бензин. Поэтому детонационных стуков в двигателе, работающем на метане, нет.

И, наконец, пятый стереотип, отталкивающий людей от моторов на газу, говорит, что метановых заправок в России мало. С одной стороны, это так — метановые заправки не встречаются на каждом шагу. Их, как правило, располагают дальше от дорог и жилых домов, чем обычные заправки, из-за законодательных требований в области безопасности. Но стоимость метана на заправке втрое меньше, чем у бензина. Ради такого бонуса вполне можно прокатиться лишних 5–10 км до метановой АЗС.

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