Представлены новые «заряженные» седан и универсал Mercedes-AMG E53

Компания Mercedes представила новые версии седана и универсала E-Класса — «заряженные» AMG E53 4MATIC+, которые заменят в модельном ряду бренда версии E43 4MATIC.

И седан, и универсал Mercedes-AMG E53 оснащаются 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Плюс стартер-генератор EQ Boost, питающий 48-вольтовую бортовую сеть, который может кратковременно увеличить мощность на 22 л.с.

Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Разгон до «сотни» — 4,5 секунды. Максималка ограничена — 250 км/ч, но пакет AMG Driver's позволит передвинуть ограничтиль на 270 км/ч. Привод полный — AMG Performance 4MATIC +.

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