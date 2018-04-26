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Представлены новые «заряженные» седан и универсал Mercedes-AMG E53
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Представлены новые «заряженные» седан и универсал Mercedes-AMG E53 

За рулем Кубань 20 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Mercedes представила новые версии седана и универсала E-Класса — «заряженные» AMG E53 4MATIC+, которые заменят в модельном ряду бренда версии E43 4MATIC.
И седан, и универсал Mercedes-AMG E53 оснащаются 3,0-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Плюс стартер-генератор EQ Boost, питающий 48-вольтовую бортовую сеть, который может кратковременно увеличить мощность на 22 л.с.
Двигатель работает в паре с девятиступенчатым «автоматом» AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Разгон до «сотни» — 4,5 секунды. Максималка ограничена — 250 км/ч, но пакет AMG Driver's позволит передвинуть ограничтиль на 270 км/ч. Привод полный — AMG Performance 4MATIC +.
Новость дополняется…
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