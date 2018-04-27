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Hongqi продемонстрировала свой первый кросс E-HS3
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Hongqi продемонстрировала свой первый кросс E-HS3 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
На Пекинской автовыставке компания Hongqi, принадлежавшая холдингу FAW, представила концептуальный паркетник Hongqi E-HS3, который появится на рынке Китая до конца этого года.
Отметить, что литера «Е» в название нового прототипа означает — электрический автомобиль. Правда, серийная версия кроссовера будет предлагаться и с бензиновыми двигателями.
Дизайн нового прототипа выполнен в стиле концептуальной модели U-Concept, представленной мировой публике в прошлом году в Шанхае.
Предполагается, что машина будет лежать на новой платформе. К сожалению, больше никакой информации о внедорожнике Hongqi не сообщается. Ожидается, что запас хода модели будет достигать 390 км. Стартовать автомобиль с нуля до первой сотни будет за 6 секунд.
Напомним, что концерн Hongqi производит представительские лимузины, предназначенные для политической элиты Поднебесной, с 1958 года. Сейчас компания выпускает седан H5 и лимузин L5, которые можно приобрести в дилерских центрах.
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