Рестайлинговый Hyundai i20 получил быстрый «робот» и двухцветный кузов 

Южнокорейская марка Hyundai представила рестайлинговую версию модели i20 второго поколения. Новинка получила обновления как визуального, так и технического плана, но обо всём по порядку.

Новинку можно отличить от дорестайлинговой версий благодаря «свежей» решетке радиатора Cascading, новым бамперам, противотуманным фарам и задним фонарям, хотя фары головного света, судя по фотографиям, остались прежними. Хэтчбек и «кроссоверная» модификация Active теперь доступны с чёрной крышей, появились новые оттенки Tomato Red, Champion Blue и Clean Slate, а общее их количество доведено до десяти. Получил обновлённый i20 и колёсные диски нового дизайна.

Важные изменения есть и под капотом: рестайлинговая версия теперь может оснащаться двухдисковым «роботом» 7DCT, который поддерживает функцию Start/Stop, правда, работать данная трансмиссия будет только с младшим трёхцилиндровым турбированным мотором серии Kappa объёмом в один литр и отдачей в 100-120 лошадиных сил. Атмосферным «четвёркам» Kappa объёмом 1,2 литра «робот» не положен: покупателям придётся довольствоваться механическими коробками передач на пять и шесть ступеней. Версия i20 Active будет оснащаться атмосферной «четвёркой» Kappa объёмом 1,4 литра, и этот мотор тоже будет доступен лишь с шестискоростной механической коробкой передач. О дизельных версиях Hyundai не сообщает вообще ничего: видимо i20 ими оснащаться в ближайшем будущем не будет.

Важно, что теперь в салоне Hyundai i20 есть полноценная семидюймовая мультимедийная система с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay (у дорестайлинговой версии был лишь небольшой монохромный экранчик). Как и у предшествующей версии, в салоне i20 присутствует одна USB-розетка.

На фото: «мультимедийка» рестайлингового Hyundai i20 Комплектации SE и выше теперь оснащаются комплексной программой безопасности SmartSense, в состав которой входят системы предупреждения о сходе с полосы, её удержания, а также система предотвращения столкновений. Кроме того, в состав SmartSense входят датчики определения усталости.

В России и Беларуси Hyundai i20 не продаётся. В Великобритании дорестайлинговая модель продаётся по цене от 9 995 фунтов (порядка 865 980 рублей в эквиваленте).

Продажи i20 в Европе находятся на стабильном уровне: в прошлом году южнокорейская компания продала 100 571 автомобилей этой модели, против 98 956 экземпляров годом ранее.

