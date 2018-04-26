Автосалон в Пекине 2018: Lexus ES

Lexus ES всегда воспринимался как дорогая версия « Тойоты Камри». В седьмом поколении дизайнеры сделали все, чтобы уйти от этой параллели. И получилось: машина оказалась броской и самобытной.

Спереди в наличии характерные особенности свежих «Лексусов»: фары сложной формы, огромная решетка радиатора и характерно изогнутый капот. Обращают на себя внимание мускулистый профиль кузова и оригинальный спойлер на крышке багажника. Фары и задние фонари — полностью светодиодные. Приборная панель — с характерными «рожками» джойстиков по краям комбинации приборов, как на флагманском Lexus LS

Lexus ES базируется на одной из разновидностей платформы TNGA, как и новая Toyota Camry (а вместе с ней RAV4 и Prius). В моторную гамму включили только атмосферники! О моторах 2.0 и 2.5 информации пока нет. Двигатель V6 выдает 250 л.с. и трудится в связке с 8-ступенчатым автоматом. Есть и обязательный ныне гибрид. Он сделан на базе агрегата объемом 2,5 литра, которому ассистирует электромеханический вариатор и никель-металлгидридная батарея. Суммарная мощность — 218 л.с.

В списке опций появилась система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, вентиляция сидений, мультимедиа с экраном на 12,3-дюйма, а также исполнение F Sport, которого у предшественника не было.