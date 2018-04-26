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Автосалон в Пекине 2018: Lexus ES
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Автосалон в Пекине 2018: Lexus ES 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Lexus ES всегда воспринимался как дорогая версия «Тойоты Камри». В седьмом поколении дизайнеры сделали все, чтобы уйти от этой параллели. И получилось: машина оказалась броской и самобытной.
Спереди в наличии характерные особенности свежих «Лексусов»: фары сложной формы, огромная решетка радиатора и характерно изогнутый капот. Обращают на себя внимание мускулистый профиль кузова и оригинальный спойлер на крышке багажника. Фары и задние фонари — полностью светодиодные. Приборная панель — с характерными «рожками» джойстиков по краям комбинации приборов, как на флагманском Lexus LS.
Lexus ES базируется на одной из разновидностей платформы TNGA, как и новая Toyota Camry (а вместе с ней RAV4 и Prius). В моторную гамму включили только атмосферники! О моторах 2.0 и 2.5 информации пока нет. Двигатель V6 выдает 250 л.с. и трудится в связке с 8-ступенчатым автоматом. Есть и обязательный ныне гибрид. Он сделан на базе агрегата объемом 2,5 литра, которому ассистирует электромеханический вариатор и никель-металлгидридная батарея. Суммарная мощность — 218 л.с.
В списке опций появилась система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, вентиляция сидений, мультимедиа с экраном на 12,3-дюйма, а также исполнение F Sport, которого у предшественника не было.
Lexus ES идет на смену не только одноименной модели предыдущего поколения. Он также заместит более крупный седан GS, который отправлен в отставку из-за скромных продаж. Та машина бизнес-класса была заднеприводной, как BMW 5-Series и Mercedes E-Class, однако достойным конкурентом им не стала. Так что теперь за два класса — средний и бизнес — у «Лексуса» будет отдуваться по всему миру одна модель ES.
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