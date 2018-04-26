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Автосалон в Пекине 2018: Skoda Kamiq
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Автосалон в Пекине 2018: Skoda Kamiq 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Как это нередко случается, официальное представление машины выходит уже в тот момент, когда слухи и автопапарацци сделали свое дело, и секретов практически не осталось. Так случилось и с субкомпактным кроссовером Skoda Kamiq. На шпионских снимках (причем вообще без какой-либо маскировки!) этот вседорожник появлялся в январе и в середине апреля. Официально же мы «узнали» об этой машине только сейчас.
Skoda Kamiq сделана специально для китайского рынка. Выпускать автомобиль будет совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Перспективы экспорта туманны, однако мы уверены, что в России эта недорогая Skoda пришлась бы ко двору. В Поднебесной Kamiq в базовой комплектации будет стоить в переводе на наши деньги около 900 тысяч рублей. Для сравнения: более крупный и уже немолодой Yeti стоит у нас от 1 069 000 рублей.
Длина машины составляет 4390 миллиметров, ширина — 1781, высота — 1596, колесная база — 2610 миллиметров. То есть по длине и высоте Kamiq ровня «Кароку», но скромнее его по ширине и колесной базе. Это и ставит новинку ниже в табели о рангах: сидеть в ней теснее. Кроме того, никаких изысков по части комплектации Kamiq не получит — ни продвинутого круиз-контроля, ни светодиодных фар… Разве что мультимедиа на уровне, но без этого сегодня никак.
В качестве базового двигателя выбран бензиновый полуторалитровый атмосферник отдачей 110 л.с. Полный привод не предусмотрен. В качестве альтернативы базовой «механике» есть классический 6-ступенчатый автомат. Если ориентироваться на европейские вкусы покупателей машин этого класса, то все правильно: четыре ведущих колеса им не нужны, а автомат заказывают сравнительно нечасто.
С учетом того, что Skoda Yeti расходилась в России очень неплохо, а Karoq окажется заметно дороже, Kamiq мог бы существенно увеличить продажи марки на нашем рынке, приблизившись по популярности к двум главным моделям бренда — «Рапиду» и «Октавии». И мы надеемся, что автомобиль все же появится у нас.
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