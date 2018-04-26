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Ford показал первый тизер нового Explorer
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Ford показал первый тизер нового Explorer 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В рамках пресс-конференции на автосалоне в Пекине компания Ford показала первое изображение внедорожника Explorer следующего поколения. Новинку будут собирать на заводе марке в Китае и США. Продажи, ориентировочно, начнутся в следующем году.
По предварительной информации, новый Ford Explorer построят на модульной заднеприводной «тележке» с индексом CD6. Она же ляжет в основу будущего кроссовера Lincoln. Помимо обычных модификаций, у внедорожника будет «заряженная» ST-версия и вариант с гибридной силовой установкой.
«Спортивный» Explorer будет оснащаться трехлитровой твин-турбо «шестеркой» от Lincoln Continental. На седане ее отдача составляет 405 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента.
На российском рынке Ford Explorer текущего поколения доступен с 3,5-литровым двигателем Cyclone V6 мощностью 249 лошадиных сил и 346 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с нуля до 100 километров в час у внедорожника занимает 8,3 секунды. Максимальная скорость — 183 километра в час. Цены на модель начинаются от 2 849 000 рублей.
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