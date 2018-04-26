Новый Ford Explorer: первое официальное изображение

Внедорожник новой генерации выйдет на рынок в следующем году. Ожидается, что ближайшим «родственником» модели станет возрожденный Lincoln Aviator.

Первое изображение нового Explorer было продемонстрировано во время презентации Ford на Пекинском автосалоне (там марка представила последние Focus и Escort). Как сообщили в компании, на рынок внедорожник выйдет в 2019 году, его производство наладят в Китае на заводе СП американского концерна и компании Changan. Других данных о новинке в Ford не раскрыли.

На фото: Питер Флит, вице-президент компании по Азиатско-Тихоокеанскому региону, на фоне слайда с новым Explorer

По предварительной информации, следующий Explorer разделит платформу с возрожденным Lincoln Aviator (марка Lincoln принадлежит Форду). Прототип последнего вседорожника представили в конце марта на Нью-Йоркском автосалоне, он базируется на новой платформе CD6 с основным задним приводом. В Ford тогда заверили, что товарный Aviator практически не будет отличаться от концепта.

Ранее также стало известно о том, что у Explorer появится «заряженная» ST-версия: автомобиль может получить бензиновый битурбированный мотор V6 3.0 мощностью около 400 л.с. Кроме того, у внедорожника Ford наверняка будет гибридная модификация — по крайней мере, такой вариант анонсирован для Aviator, правда, подробностей об установке в компании не раскрыли.

Напомним, в Штатах Explorer актуального поколения в последний раз обновился весной 2017-го. На родине марки модель доступна с «турбочетверкой» 2.3 EcoBoost (284 л.с.), «атмосферником» V6 3.5 (294 л.с.) и турбомотором EcoBoost того же объема (370 л.с.). До России модернизированный Ford Explorer добрался лишь недавно, у нас внедорожник представлен только с атмосферным двигателем V6 3.5, дефорсированным до 249 л.с. Для российского рынка автомобили собирают на заводе Ford Sollers в Елабуге.

По материалам: www.kolesa.ru