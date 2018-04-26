Появилось первое изображение нового Ford Explorer

По предварительным данным, Explorer следующего поколения построят на той же платформе, что и Lincoln Aviator. Это будет заднеприводная «тележка» CD6, на которой базировался предвестник возрожденного Lincoln Aviator. Его, напомним, показали этой весной на моторшоу в Нью-Йорке.

Также имеется информация, что со сменой поколения Explorer получит «заряженную» модификацию ST. Ожидается, что «подогретый» SUV будет приводить в движение 400-сильный V6 битурбо объемом 3 литра. Соответственно, такую же версию получит и аналог от Lincoln.