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Появилось первое изображение нового Ford Explorer
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Появилось первое изображение нового Ford Explorer 

Авторамблер 26 минут назад
Фото: Авторамблер
По предварительным данным, Explorer следующего поколения построят на той же платформе, что и Lincoln Aviator. Это будет заднеприводная «тележка» CD6, на которой базировался предвестник возрожденного Lincoln Aviator. Его, напомним, показали этой весной на моторшоу в Нью-Йорке.
Также имеется информация, что со сменой поколения Explorer получит «заряженную» модификацию ST. Ожидается, что «подогретый» SUV будет приводить в движение 400-сильный V6 битурбо объемом 3 литра. Соответственно, такую же версию получит и аналог от Lincoln.
Собирать Explorer планируется на совместном предприятии Ford и Changan в Китае.
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