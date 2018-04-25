Ещё
«АвтоВАЗ» начал выпуск Vesta Cross в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» начал выпуск Vesta Cross в Ижевске 

Rambler News Service 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«АвтоВАЗ» начал серийное производство седана Lada Vesta Cross на своем заводе в Ижевске, сообщили в компании.
«В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели Lada Vesta SW Cross: защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси», — говорится в сообщении.
На заводе в Ижевске седан Vesta Cross проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер, в составе которого работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами, которые проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели.
Для обеспечения надежности и качества 16 седанов Lada Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. Общий пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам составил 700 тыс. километров.
Седан Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства Vesta. В настоящее время на заводе в Ижевске выпускаются также седан Vesta, универсал Vesta SW и Vesta SW Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час  Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России в январе 2018 года с результатом 6,7 тыс. штук против 4,1 тыс. штук годом ранее.
Компания в прошлом году увеличила продажи новых автомобилей на 17%, до 311,6 тыс. штук, в том числе реализовала более 77 тыс. штук Lada Vesta. Цена седана Lada Vesta начинается в настоящее время от 570 тыс. рублей.
Rambler News Service: последние новости
«АвтоВАЗ» начал продавать в Европе Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross Renault начала подготовку к выпуску новой модели кроссовера в Москве Nissan Leaf стал самым популярным электромобилем в России в I квартале
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые популярные «бюджетники» в России2
Cтартовали продажи обновленного Subaru Outback
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лимитированную серию Duster Dakar Renauit привезли в РФ
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования2
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение