«АвтоВАЗ» начал выпуск Vesta Cross в Ижевске

«АвтоВАЗ» начал серийное производство седана Lada Vesta Cross на своем заводе в Ижевске, сообщили в компании.

«В конструкции автомобиля использованы стилевые и инженерные решения, примененные на модели Lada Vesta SW Cross: защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси», — говорится в сообщении.

На заводе в Ижевске седан Vesta Cross проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер, в составе которого работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами, которые проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели.

Для обеспечения надежности и качества 16 седанов Lada Vesta Cross прошли цикл дорожных и стендовых испытаний. Общий пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам составил 700 тыс. километров.

Седан Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства Vesta. В настоящее время на заводе в Ижевске выпускаются также седан Vesta, универсал Vesta SW и Vesta SW Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала лидером продаж среди новых легковых автомобилей в России в январе 2018 года с результатом 6,7 тыс. штук против 4,1 тыс. штук годом ранее.

Компания в прошлом году увеличила продажи новых автомобилей на 17%, до 311,6 тыс. штук, в том числе реализовала более 77 тыс. штук Lada Vesta. Цена седана Lada Vesta начинается в настоящее время от 570 тыс. рублей.