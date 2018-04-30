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Lada Vesta: прошлое, настоящее и будущее
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Lada Vesta: прошлое, настоящее и будущее 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
25 сентября 2015 года на АвтоВАЗе произошло, пожалуй, самое важное событие в новейшей истории завода. На конвейер встала «Лада Веста» — флагман и первая за многие годы принципиально новая модель. С появлением в России относительно доступных иномарок в середине 1990-х годов имидж «Лад» покатился вниз. В числе их достоинств признавались разве что низкая цена и доступность в содержания.
Появление «Весты» изменило если не все, то многое. Даже скептики сразу признали, что она оказалась, пожалуй, самой красивой машиной в своем сегменте. Цена уже не была «бросовой», но седан все равно оказался дешевле иномарок. Плюс новое качество сборки, «вкусная» управляемость, богатая базовая комплектация, просторный салон, который некоторые призывали относить уже к более высокому гольф-классу. И «Веста» пошла! Поклонники иномарок уверяли, что за такие деньги «Ладу» брать не будут. А седан быстро выкарабкался в верхнюю часть таблицы.
Вазовский седан появился у дилеров 25 ноября 2015 года. Старт продаж обставили как особое мероприятие и активно раскручивали. В обозначенный день (точнее, почти ночь) избранные центры получили по одному автовозу «Вест». Потенциальные покупатели могли купить машину из имевшихся в наличии или заказать из будущих поставок. Спрос рос даже несмотря на тот факт, что автомобиль был доступен с единственным двигателем (1.6, 106 л.с.), а в качестве альтернативы базовой механике предлагался неудачный робот с одним сцеплением.
Летом 2016 года в честь собственного 50-летия АвтоВАЗ представил юбилейную комплектацию для «Весты» и «Иксрея». Топовые версии дополнили особой окраской и внутренним декором. Всего было выпущено по 500 седанов и высоких хэтчбеков. Вышло очень недешево: доплата за оригинальность составила около 90 тысяч рублей, так что юбилейный XRAY с роботом шагнул далеко за отметку в 800 000 рублей. Так дорого «Лады» еще не стоили!
В июле АвтоВАЗ рассекретил электрическую «Весту», слухи о которой ходили с начала года. Скромной батареи на 25 кВт*ч хватает на 150-170 километров пробега. Электродвигатель в 82 л.с. разгоняет машину до сотни за долгие 15,5 секунды. Было объявлено, что при мелкосерийном производстве электромобиль может стоить порядка 40 000 долларов. Серийным он так пока и не стал, нет новостей и о том, как и где проходит тестовая эксплуатация.
Спустя ровно год после запуска в производство седана тогдашний глава АвтоВАЗа Бу Андерссон обещал представить и универсал. Но в сентябре 2016-го этого не произошло: было объявлено, что новинка откладывается как минимум на полгода (на деле пришлось ждать еще целый год). Новости о «Весте» продолжали поступать, но на фоне ожидания пятидверки «жиденькие». Так, в сентябре седан в люксовой комплектации получил однозонный климат-контроль и боковые подушки безопасности. Месяц спустя французская механическая коробка передач уступила место под капотом отечественной, которую вазовские инженеры долго доводили до требуемого уровня. В первую очередь — по уровню шумов.
А в последних числах октября дилерам начали отгружать «Весты» с долгожданным двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. Машины с ним были доступны в нескольких комплектациях, но только в сочетании с роботизированной трансмиссией. К мотору были претензии. В частности, владельцы жаловались на повышенный расход масла. Завод взялся за доработку агрегата, и о решении проблем сообщил лишь несколько месяцев спустя. Сегодня двигатель 1.8 можно заполучить и в связке с механической коробкой.
Под конец 2016 года появились первые подробности об экспортной модификации флагманской «Лады» для европейского рынка. Двигатели повысили до экологического класса Евро-6, в базовую комплектацию включили датчик давления в шинах и индикаторы непристегнутых ремней безопасности для всех сидений. А вот измененная комбинация приборов с постоянно работающей подсветкой чуть позже пришла и на машины для внутреннего рынка.
Как вполне современная машина «Веста» может рассчитывать на успех в Старом Свете. Вот только седаны этого класса там непопулярны. Посмотрим, вырастет ли популярность отечественной модели в ближайшие месяцы: АвтоВАЗ отрапортовал о начале отгрузок в Европу универсалов SW и модных псевдокроссоверов SW Cross.
Дорогой электромобиль в серию не пошел, а вот более доступная битопливная версия до конвейера добралась. Правда, питается она не сравнительно распространенным пропан-бутаном, а метаном, заправок с которым в России острый дефицит. Да и оборудование недешевое. Если бы не госсубсидия в размере 140 тысяч рублей, доплата за «Весту CNG» составила бы аж 170 000 рублей! Понятно, что за такие деньги машина была бы никому не интересна. Да и с переплатой всего в 30 тысяч относительно бензиновой версии ажиотажного спроса не наблюдается. Быть может, из-за того, что баллон установлен в багажнике, съедая огромную часть его объема и не давая сложить спинку?
20 июня 2017 года завод «Лада Ижевск» выпустил 100-тысячный седан. Начало осени того же года ознаменовалось появлением в семействе сразу двух новинок. Первая калибром помельче: седан стали предлагать в комплектации Exclusive с отделкой салона экокожей и алькантарой, фоновой LED-подсветкой салона, заводской тонировкой и рядом декоративных элементов. А чуть позже в серию наконец-то пошли универсал SW и его приподнятый вариант SW Cross. Именно их помощь привела к тому, что в январе 2018-го «Веста» впервые оказалась первой по продажам в России по итогам месяца. В этом году она имеет неплохие шансы на лидерство и в годовом отчете. Главный соперник — Kia Rio, а более доступная «Гранта» отошла на второй план.
Ну а последней новинкой стал запуск производства уникального кроссовера-седана «Лада Веста Кросс» с клиренсом в 203 миллиметра, конкурентов у которого попросту нет. Цены и комплектации на него пока не объявлены. Предполагаем, что машина будет стоить в начальной версии около 740 тысяч рублей.
Из несбывщегося отметим так пока и не появившуюся «Весту Спорт», которую, как и раньше пятидверки, ждем уже долго. «Заряженный» седан должен получить мотор отдачей под 150 л.с., измененную подвеску и тормоза, а также оригинальный обвес кузова. Признан нерентабельным и свернут проект удлиненной Lada Vesta Signature. Лимузин на базе модели В-класса — это действительно нелепо. Автомобиль мог бы пригодиться топ-менеджерам АвтоВАЗа, но штучное производство слишком дорого обходится.
В течение года можно ожидать появления на «Весте» новых опций: обогрева руля, электропривода пятой двери на универсалах, мультимедиа с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay, телематической платформы с мобильным приложением Lada Connect. Более значимое новшество, которое ждем в 2019 году, — новая трансмиссия. На замену вызывающему нарекания роботу должен прийти вариатор альянса Renault-Nissan. А вот до рестайлинга еще далеко: модели еще нет и трех лет.
Главная интрига на текущий год заключается в следующем: сумеет ли отечественная гордость «Лада Веста» сместить Kia Rio с лидирующей позиции по продажам. Хотелось бы в это верить!
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