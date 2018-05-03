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Теперь LADA Largus будет выпускаться в новой комплектации
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Теперь LADA Largus будет выпускаться в новой комплектации 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
АвтоВАЗ в апреле внесла новые разработки в комплектацию в универсал, а также фургон Largus, Сross версия осталась без изменений.
Largus универсал теперь оснащена мотором в 1,6 л. и в связи с этим подешевела на 30 тыс. рублей, комплектация Norma Climate будет стоить 566900 руб. Из автомобиля убраны система кондиционирования и подогрева сидений, это и позволило удешевить данную комплектацию.
Largus фургон будет выпускаться в комплектации Stаrt и увеличит стоимость на 15 тыс. рублей, цена будет от 529900 руб. За эту стоимость теперь автомобиль будет оснащен гидроусилителем руля.
Также с 1 мая АвтоВАЗ поднял цену на все модели, Largus.
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