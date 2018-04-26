Mitsubishi: где выбрать авто на все случаи жизни?

Зачастую, чтобы купить новую машину этой марки или пройти фирменное обслуживание, оренбуржцам приходилось отправляться за четыре сотни километров до Уфы или Самары. Но буквально на днях компания «ТрансТехСервис» торжественно открыла современный дилерский центр Mitsubishi в Оренбурге по улице Волгоградская, 2а. Теперь новейшие японские автотехнологии — в шаговой доступности.

300 машин в месяц

Здесь, в просторном дилерском центре площадью 1152 м2 представлен весь модельный ряд японского автопроизводителя, адаптированный к суровым условиям российских дорог. Торжественное открытие нового дилерского центра прошло 19 апреля и собрало больше сотни гостей — поклонников бренда.

«Наша компания «ТрансТехСервис» в прошлом году реализовала более 53,4 тысячи новых автомобилей различных марок и более 30,7 тысячи — автомобилей с пробегом. В этом году в планах продать более 100 тысяч авто, — рассказал председатель совета директоров Группы компаний «ТТС» Вячеслав Зубарев . — Уверен, что поможет нам в этом и новый автосалон Mitsubishi в Оренбурге. Он оснащён всем необходимым фирменным оборудованием для диагностики и ремонта, имеет склад расходных материалов и запчастей, шесть ремонтных постов и готов обслуживать до 300 автомобилей в месяц».

Вячеслав Зубарев отметил, что в Оренбурге «ТрансТехСервис» планирует расширить спектр реализации как новых автомобилей, так и авто с пробегом. Конкретно, в новом шоу-руме, открытом на Волгоградской, 2а, Mitsubishi сегодня предлагает выбор из семи моделей, которые подойдут даже весьма требовательному покупателю.

Это, конечно же, легендарный Pajero и его более динамичная версия Pajero Sport — настоящий суровый внедорожник для настоящих мужчин. Это и сверхпопулярный в России Outlander, совмещающий отличную «цепкость» и комфорт на трассе с блестящей проходимостью по грунтовым дорогам. Это городской компактный кроссовер ASX, созданный для города с его бордюрами и заледеневшими дворами зимой. И, конечно же, бестселлер корпоративных продаж, утилитарный пикап L200 — крепкий, рабочий автомобиль, который никогда не подведёт.

Новинка с «огоньком»

Но особое внимание привлекает модель Eclipse Cross — новинка компании Mitsubishi. Воплощение стиля и стремительности, эта модель очень нравится женщинам за свой яркий дизайн, а мужчины оценят 150-сильный турбомотор с огромным крутящим моментом.

«Мы считаем, что Eclipse Cross станет очень популярным автомобилем, так как это действительно яркая мощная модель с броским, я бы даже сказал, сексуальным дизайном», — отметил во время официальной церемонии открытия автосалона исполнительный директор компании ООО «ММС Рус» Наоя Накамура

Рассказал господин Накамура и о планах по развитию в этом году: по его словам, после определённого затишья, пришедшегося на финансово сложные для России 2014 и 2015 годы, Mitsubishi стремительно возвращает былую популярность. Прирост продаж новых автомобилей бренда в 2017 году был в 2,5 раза выше средних показателей рынка в целом. На этот год в планах компании обогнать рынок в 4 раза, и свой немалый вклад в это внесёт и оренбургский дилерский центр.

Помочь в этом может сбалансированное ценовое предложение на автомобили Mitsubishi, а также уникальные программы кредитования и trade-in.

Любой желающий может ознакомиться со всеми моделями и условиями покупки, посетив дилерский центр Mitsubishi в Оренбурге по адресу: улица Волгоградская, 2а. Справки по телефону +7 (3532) 44 91 95.