В Китае разрабатывают новый электромобиль

Предприятия также займутся строительством сети станций зарядки электромобилей. В частности, Singulato Motors подтвердила намерение принять участие, совместно с BAIC BJEV, в создании национального инновационного центра по разработке автомобилей на электрической тяге.

Компания Singulato Motors была основана в декабре 2014 года, занимается разработками в сфере электроавтомобилей, интеллектуальных транспортных систем и автомобильных облачных технологий. Совокупные инвестиции в стартап составили $2,6 млрд

Ранее основатель Singulato Motors Шен Хайин заявлял о готовности компании начать серийное производство спортивного кроссовера объемом в 200 тыс. ед. в год к 2020 году.

Электромобили завоевывают популярность в КНР, автомобильный рынок которой является крупнейшим в мире. Сегодня в Китае эксплуатируется более 1,6 млн электрокаров — это половина мирового объема. В I квартале 2018 года в КНР было продано 143 тыс. автомобилей на электрической тяге, что на 154% больше, чем за аналогичный период прошлого года.