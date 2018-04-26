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UAZ Patriot для любителей футбола
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UAZ Patriot для любителей футбола 

Allroader.ru 35 минут назад
Фото: Allroader.ru
Ульяновский автозавод запускает в продажи лимитированную версию своего внедорожника UAZ Patriot, посвященную приближающемуся чемпионату мира по футболу в России. Оформить заказ на автомобиль можно уже сейчас, но продажи начнутся только в июне, одновременно со стартом турнира.
Модель сохранила свою техническую составляющую, включая 2.7-литровый 135-сильный двигатель, работающий с системой полного привода и механической трансмиссией. Новая версия создана на базе комплектации «Престиж», но предусматривает более богатый состав оборудования, включая климат-контроль, атермальные стекла, кресла с кожаной прострочкой и футбольной вышивкой.
Предполагается также использование ручного тормоза иной формы и другой отделки рулевого колеса. Кроме того, автомобиль оборудован мультимедийным комплексом, парковочными датчиками, подогревом для передних кресел и руля.
В оформлении экстерьера предусматривается переход на новые 16-дюймовые диски, добавление нового темно-синего цвета кузова и соответствующих шильдиков на кузове. Об объемах производства лимитированной версии отечественного внедорожника ничего не сообщается. Цена УАЗ Патриот в спецверсии составляет 995 тысяч рублей, что на 76 тысяч рублей дороже внедорожника в комплектации «Престиж».
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