UAZ Patriot для любителей футбола

Ульяновский автозавод запускает в продажи лимитированную версию своего внедорожника UAZ Patriot, посвященную приближающемуся чемпионату мира по футболу в России. Оформить заказ на автомобиль можно уже сейчас, но продажи начнутся только в июне, одновременно со стартом турнира.

Модель сохранила свою техническую составляющую, включая 2.7-литровый 135-сильный двигатель, работающий с системой полного привода и механической трансмиссией. Новая версия создана на базе комплектации «Престиж», но предусматривает более богатый состав оборудования, включая климат-контроль, атермальные стекла, кресла с кожаной прострочкой и футбольной вышивкой.

Предполагается также использование ручного тормоза иной формы и другой отделки рулевого колеса. Кроме того, автомобиль оборудован мультимедийным комплексом, парковочными датчиками, подогревом для передних кресел и руля.