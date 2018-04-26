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Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
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Bosch развенчала миф о «смерти дизеля» 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Компания Bosch теперь может похвастаться и развеять все мифы о том, что в скором времени дизель уйдёт в небытие. Новые разработки немецкой компании вдохнули новую жизнь в дизельные технологии, удалось устранить огромное количество выбросов оксидов азота до процента, который был утверждён законодателем.
Были проведены опыты, на специальных тестовых автомобилях, после чего установили точное количество выбросов оксидов кислорода, число не превышает 13 мг, из расчёта выбросов на 1 километр всего пути. Это число значительно меньше 120 мг, которое после 2020 официально будет считаться допустимым.
Как заявляет председатель правления немецкой компании, то в ближайшем будущем вредные выбросы прекратят быть проблемой для двигателей. Более серьёзную огласку тема «Вредоносных выбросов» получила в 2015 году, известно, что под скандал попала фирма Volkswagen. Именно этот скандал, заставил компанию Bosch заставил серьёзно задуматься о кардинальном решении проблемы.
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