Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»

Компания Bosch теперь может похвастаться и развеять все мифы о том, что в скором времени дизель уйдёт в небытие. Новые разработки немецкой компании вдохнули новую жизнь в дизельные технологии, удалось устранить огромное количество выбросов оксидов азота до процента, который был утверждён законодателем.

Были проведены опыты, на специальных тестовых автомобилях, после чего установили точное количество выбросов оксидов кислорода, число не превышает 13 мг, из расчёта выбросов на 1 километр всего пути. Это число значительно меньше 120 мг, которое после 2020 официально будет считаться допустимым.