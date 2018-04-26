В Ижевске началось серийное производство седанов «Лада Веста Кросс»

"Внедорожная" версия седана «Лада Веста» создана по тому же рецепту, что и выпускающийся с прошлого года универсал «SW Кросс»: увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колёсные диски, декоративные накладки по периметру кузова, контрастные вставки в интерьере.

Изначально продажи седана были запланированы на середину лета, но, возможно, машины появятся уже в мае. По предварительной информации, автомобиль будет предлагаться только в богатых комплектациях, а стоимость седана окажется примерно на 30 тысяч рублей ниже, чем у универсала «SW Кросс» с аналогичным оснащением.