Ещё
В Ижевске началось серийное производство седанов «Лада Веста Кросс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ижевске началось серийное производство седанов «Лада Веста Кросс» 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Накануне, 25 апреля, на заводе "Лада Ижевск" стартовало серийное производство седанов "Лада Веста Cross".
"Внедорожная" версия седана «Лада Веста» создана по тому же рецепту, что и выпускающийся с прошлого года универсал «SW Кросс»: увеличенный до 203 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колёсные диски, декоративные накладки по периметру кузова, контрастные вставки в интерьере.
Изначально продажи седана были запланированы на середину лета, но, возможно, машины появятся уже в мае. По предварительной информации, автомобиль будет предлагаться только в богатых комплектациях, а стоимость седана окажется примерно на 30 тысяч рублей ниже, чем у универсала «SW Кросс» с аналогичным оснащением.
Wroom.ru: последние новости
LEXUS GX в Лексус – Измайлово. Мужской подход к роскоши Компания Hyundai представила новую модель для китайского рынка Договоритесь с зимой заранее в АЦ Волгоградский
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин будет дорожать каждую неделю1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Mazda CX-3: спортсмен в кроссоверной шкуре
Ford откажется от «легковушек»
Bosch развенчала миф о «смерти дизеля»
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение