Ford меняет ориентацию производства модельного ряда на родине 

Ford не будет выпускать на рынок новые поколения седанов, а сделает ставку на пикапы и внедорожники, заявилгенеральный директор концерна Джим Хакетт. Так что единственной легковушкой марки за океаном вскоре останется культовый Mustang. Помимо сокращения гаммы легковушек, Ford планирует выпустить пять совершенно новых внедорожников. Таким образом, по прогнозам аналитиков компании, в 2020 году почти 90 процентов проданных автомоблей будут пикапами, кроссоверами или грузовиками. При этом каждая выходящая новинка сразу будет иметь гибридную версию.