«Автостат»: Более 157 тыс. новых кроссоверов и внедорожников продано в январе-марте в России

Более 157 тыс. новых кроссоверов и внедорожников было продано в РФ в течение I квартала 2018 г., сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. в России было продано 157,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Таким образом, сегмент SUV с долей около 43% остается крупнейшим на российском рынке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai (за январь-март 2018 г. реализовано 21 тыс. 674 экземпляра SUV). На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (18 тыс. 232 единиц). Замыкает тройку лидеров японский Nissan , продажи которого составили 14 тыс. 911 единиц.

«Далее следуют Toyota Kia (13 тыс. 60 и 11 тыс. 874 штук соответственно). Кроме них, в топ-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам I квартала 2018 г. также попали: Mitsubishi (9 тыс. 158 штук), Volkswagen (8 тыс. 149 штук), Lada (7 тыс. 75 штук), Chevrolet (6 тыс. 726 штук) и Ford (5 тыс. 962 штук)», — указано в сообщении.

«Лидерство Hyundai в сегменте SUV во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране», — заключили эксперты агентства «Автостат».