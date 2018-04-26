«Автостат»: Более 157 тыс. новых кроссоверов и внедорожников продано в январе-марте в России 

Более 157 тыс. новых кроссоверов и внедорожников было продано в РФ в течение I квартала 2018 г., сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в I квартале 2018 г. в России было продано 157,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Таким образом, сегмент SUV с долей около 43% остается крупнейшим на российском рынке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai (за январь-март 2018 г. реализовано 21 тыс. 674 экземпляра SUV). На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (18 тыс. 232 единиц). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, продажи которого составили 14 тыс. 911 единиц.
«Далее следуют Toyota и Kia (13 тыс. 60 и 11 тыс. 874 штук соответственно). Кроме них, в топ-10 марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам I квартала 2018 г. также попали: Mitsubishi (9 тыс. 158 штук), Volkswagen (8 тыс. 149 штук), Lada (7 тыс. 75 штук), Chevrolet (6 тыс. 726 штук) и Ford (5 тыс. 962 штук)», — указано в сообщении.
«Лидерство Hyundai в сегменте SUV во многом объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для российского рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в нашей стране», — заключили эксперты агентства «Автостат».